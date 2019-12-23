محمد أبو زيد: منتديات الشباب جعلت لمصر سفراء فى كل دول العالم.. فيديو

قال الدكتور محمد أبو زيد، الأستاذ بالجامعة الامريكية، إن منتديات الشباب جعلت لمصر سفراء فى كل دول العالم، مشيدًا بالنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن النسخة الثالثة خرجت بصورة أتقن من النسختين الماضيتين.



وأضاف الدكتور محمد أبو زيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن منتديات الشباب تشارك بها نخبة من شباب مصر بالتعاون مع شباب العالم، موضحًا أنه تم طرح ومناقشة عدد من القضايا والملفات التى تهم الشباب فى المستقبل.



وتابع أن الشباب كانوا مدربين على أعلى مستوى وقدموا أجمل ما فى مصر وكانوا صورة مشرفة لمصر، مضيفًا أن شباب مصر هم المستقبل وفى طريقهم ليتبوأوا مراكز قيادية.



وانطلقت الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.



وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى: توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم؛ احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.







