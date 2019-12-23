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أخبار البلد

انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس الشئون الخارجية بمشاركة سامح شكري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
جانب من فعاليات الجلسة
جانب من فعاليات الجلسة الأولى
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أ ش أ
انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية برئاسة السفير الدكتور منير زهران، تحت عنوان "أمن الشرق الأوسط: الفرص والتحديات" بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وقال السفير منير زهران - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر- إن المجلس المصري للشئون الخارجية قد اتخذ هذا العام شعار"أمن الشرق الأوسط: الفرص والتحديات" لمناقشة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقتنا وما يحيق بها من مخاطر وتحديات وأطماع، مشيرا إلى أن هذا الموضوع متعدد الجوانب ولا يؤثر فقط على دول المنطقة، ولكن على السلم والأمن الدوليين بصفة عامة.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر السنوي يتواكب مع الاحتفال بالعيد العشرين لتأسيس المجلس المصري للشئون الخارجية، قائلا :"بعد مرور عشرين عامًا على إنشاء المجلس عام 1999 أنتهز هذه الفرصة لأجدد خالص الشكر والعرفان على مساهمة وزارة الخارجية السنوية في دعم أنشطة مجلسنا، حتى امتد نشاط المجلس ليشمل التعاون والتشاور المنتظم مع المجالس المثيلة بما يعزز مكانة مصر الخارجية ويدعم سياستها الخارجية".

وأضاف أن شراكات المجلس قد بلغت ما يزيد على ثلاثين مع مراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني في قارات العالم الخمس، وآخرها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح "UNIDIR"، منوها بأن المجلس يتمتع بصفة استشارية ومراقب لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة.

وتابع:" هذا بالإضافة إلى متابعة المجلس لما أحرزته مصرنا العزيزة من تقدم في مختلف المجالات، وأشير بصفة خاصة إلى زيارة أعضاء المجلس للعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها المبني الذي سوف تنتقل إليه وزارة الخارجية في غضون العام 2020، والمشاركة في الاحتفال بمرور مائة وخمسين عامًا على افتتاح قناة السويس وزيارة أعضاء المجلس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأشاد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية في كلمته بنجاح حدثين مهمين وهما: منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، ومنتدى شباب العالم الثالث الذي عقد في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، وما تمخض عن هذين المنتديين من نتائج وتوصيات يقوم المجلس المصري بمتابعتهما في أنشطته.

وتقدم السفير منير زهران في كلمته بالشكر إلى سامح شكري لمشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس.
انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس الشئون الخارجية بمشاركة سامح شكري
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