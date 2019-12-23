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اقتصاد

بقيمة 10.5 مليار درهم.. قفزة فى استثمارات أسهم البنوك الإماراتية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
الإمارات العربية
الإمارات العربية المتحدة
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مــيـــــس رضـــــــا
حققت الإمارات العربية المتحدة، قفزة فى قيمة استثمارات البنوك خلال عام 2019.

وحسب مصرف الإمارات المركزي، فإنه بلغ إجمالي استثمارات المصارف العاملة في دولة الإمارات، 396.2 مليار درهم (نحو 105 مليارات دولار) بزيادة نسبتها 19% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2019، وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن المصرف.

وبحسب إحصاء صدر أمس، ارتفعت قيمة استثمارات البنوك في الأسهم من 10.1 مليار درهم إلى 10.5 مليار درهم خلال فترة الرصد نفسها.

من جانب آخر، واصل رصيد الودائع الحكومية ارتفاعه بالغا مستوى 300 مليار درهم في نهاية نوفمبر من العام الجاري، مقارنة مع 290.3 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص من 1.009 تريليون درهم إلى 1.042 تريليون درهم تقريبا خلال الفترة نفسها، كما بلغ إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في الدولة 1.819 تريليون درهم تقريبا مع نهاية شهر نوفمبر.
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