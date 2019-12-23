بولندى بمنتدى شباب العالم: الذكاء الاصطناعي مستقبل التكنولوجيا..فيديو

قال مايكل، أحد الشباب الذى شارك بمنتدى شباب العالم من بولندا، إن زيارته الأولى لمصر كانت لحضور منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة وانها زيارة موفقة وقوبل بالترحاب الشديد، وأنه مبهور من التنظيم الجيد والرائع لهذا الحدث الذي يعد الفريد من نوعه فهو من اولى المنتديات التي تحرص على تمكين الشباب والالتقاء بهم والسماع اليهم من أكثر من 164 دولة.



وتابع مايكل، خلال حوار خاص على فضائية اكسترا نيوز، أن هذا المنتدى أتاح لي الفرصة لزيارة قارة أفريقيا للمرة الأولى، والقدرة على التواصل مع جنسيات مختلفة، وتشارك الآراء المختلفة ووجهات النظر، وإيجاد الحلول للمشكلات العالمية ووضع الخطط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضاف مايكل، أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه العالم والتى يمكن للشباب إيجاد حلول جديدة لها برؤية ونظرة مختلفة، وايضًا يتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين.



وذكر مايكل، أن منذ أن وطأت قدمه أرض مصر، رأى حفاوة في الاستقبال والترحيب، وشعر بالأمان في شوارع مدينة شرم الشيخ التي بالفعل تستحق ان يطلق عليها مدينة السلام، وأنه يستمتع بوقته وقضاء إجازته في مصر.



وأشار مايكل، إلى أن أكثر الموضوعات التي ناقشها المنتدى هي التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، لأن هذا هو المستقبل القادم من الأجيال الحديثة للتطور التكنولوجي، ويجب الاستعداد لهذا الجيل الجديد وأخذ العديد من الخطوات للقدرة على مواكبته واستيعابه.

