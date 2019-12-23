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تعليم

ندوة تعريفية بجامعة بنها عن منح الاتحاد الأوروبي .. صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
ندوة تعريفية عن المنح
ندوة تعريفية عن المنح المقدمة من برنامج الاتحاد الاوربي
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إبراهيم الهوارى
نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها ندوة تعريفية عن المنح المقدمة من برنامج الاتحاد الاوربي لدعم التعليم بالتعاون مع مكتب اريسموس بلاس- مصر وذلك في اطار حرص الجامعة علي الانفتاح علي العالم الخارجي.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف علي مكتب العلاقات الدولية وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة وحاضر في الورشة كريم حمدي وداليا احمد من مكتب اريسموس بلاس- مصر.

وقال الجيزاوي ان البرنامج يهدف الي تمويل مقترحات مشروعات تطوير التعليم العالي والتي تصل الي مليون يورو للمشروع الواحد.

واضاف ان هذه المشروعات تهدف الي انشاء برامج تدربية وأكاديمية جديدة علي جميع مستويات التعليم العالي بالاضافة الي امكانية تجهيز المعامل بالاجهزة الخاصة بتلك البرامج.

واشار الجيزاوي الي ان تلك البرامج تعمل علي ربط الجامعة بالمجتمع من خلال انشاء شركات بين الجامعات المصرية والاوربية في مشروعات طويلة الأجل ما بين 2 الي 3 سنوات

واضاف ان البرنامج يقدم عدد من المنح لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا كما انة يعتبر فرص للتبادل الطلابي والاكاديمي بين الجامعات المصرية وجامعات الاتحاد الاوربي لمدة تصل الي 12 شهرا.
ندوة تعريفية بجامعة بنها عن منح الاتحاد الأوروبي .. صور
ندوة تعريفية بجامعة بنها عن منح الاتحاد الأوروبي .. صور
ندوة تعريفية بجامعة بنها عن منح الاتحاد الأوروبي .. صور
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