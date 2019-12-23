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كردستانية مشاركة بمنتدى العالم: القيادة المصرية تحرص على تمكين الشباب | فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:26 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم في نسخته الثاالثة
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فرح علاء الخولي
قالت كاريس، احدى المشاركات بمنتدى شباب العالم من كردستان العراق ، إنها ممتنة جدًا لحضور المنتدى هذا العام حيث استطاعت رؤية روعة وجمال مصر من خلال زيارتها لمدينة شرم الشيخ،2019 ووجهت الشكر لكل من الرئيس السيسي ورعايته للشباب وحرص القيادة المصرية على إخراج هذا الحدث الشبابي الضخم بهذا الشكل المشرف.

وتابعت كاريس، من خلال حوار خاص على فضائية اكسترا نيوز، أن حضور منتدى شباب العالم هي فرصة تتيحها الدولة المصرية للشباب من كل دول العالم سواء من الشباب المتخصصين أو الدارسين، ومشاركة كل هؤلاء الشباب طموحاتهم واهدافهم وما يتطلعون إليه لتغيير العالم.

وأضافت كاريس، ان شعار المنتدى الابتكار وكانت الاجندة هذا العام مختلفة وتناقش أهم المشكلات العالمية، ويتم فيه طرح حلول واقعية لهذه المشكلات، معتبرة ان المنتدى كل عام يثبت أن له رؤية ثاقبة وتسليط الضوء على أهم الموضوعات التي تكون محل اهتمام للعالم كله.

وأشارت كاريس، إلى أن يصعب عليها إيجاد ما قابلته من حب وترحيب بمصر في أي دولة أخرى بالعالم، مشيرة الي أنه كان يتم دعمهم وارشادهم من قبل المنظمين والقائمين على المنتدى.

وذكرت كاريس، أن أكثر القضايا التي تهتم بها هي التغييرات المناخية التي تطرأ على العالم وما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في العالم ولذلك يجب النظر لحل الأزمات الاقتصادية بطرق مختلفة ومبتكرة عن المعتاد.
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