AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق مهرجان الأفلام العلمية بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
نظم مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية مهرجان الأفلام العلمية للعام الخامس، وذلك بالشراكة مع معهد جوته الثقافي الألماني بالإسكندرية، حيث تم عرض أفلام علمية منتقاة بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المصاحبة للأفلام.

عرض المركز تسعة أفلام خلال الفترة من 8-23 ديسمبر 2019، وشهد الحدث الرئيسي يومي 18 و19 ديسمبر تقديم 14 ورشة عمل لـ 700 طالب، كما تم عرض "تحدي الجاذبية" للطلبة المشاركين.

ويهتم المهرجان هذا العام بموضوع "هومبولت وشبكة الحياة"، ويهدف إلى إضفاء الطابع الجماهيري على مفهوم الأنشطة التعليمية والأفلام العلمية في المجتمع، وتوعية الجمهور والجهات المعنية بأهمية التعليم غير الرسمي للعلوم كأداة تكميلية للتعليم الرسمي للعلوم، عن طريق استخدام العلم والتكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المحدودة.

وقام المهرجان بتسليط الضوء على أهمية الأبحاث والدراسات في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال الأفلام التي تربط الجمهور بالواقع المعاصر، وهو ما يساعد على تحفيز وتشجيع الشباب على متابعة دراساتهم ومهنهم في مجال العلوم.

جدير بالذكر أن المهرجان ينظم حول العالم، خاصة في مناطق جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، بداية من عام 2005.

ويتقدم المحترفون والهواة من محبي إنتاج الأفلام العلمية بمساهماتهم في مسابقة دولية، يتم خلالها اختيار الأفضل عن طريق لجان متخصصة، والتي يشارك بها متخصصون من مركز القبة السماوية، ثم تتم دبلجة وترجمة الأفلام عن طريق معهد جوته بالشرق الأوسط، وذلك للعرض بالمنطقة العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نكشف تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي وأماكن الحجز | فيديو

ليلى علوي: عرض أفلام جديدة لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي

مناقشة علوم الدين الإسلامي في ثقافة أسيوط

ترشيحاتنا

اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت لـ حقلي نفط الوفرة والخفجي في هذا التوقيت

عشبة خارقة مهملة تحارب سموم الجسم والكوليسترول

عرض مغري.. اشتر iPhone 6S Plus بـ3300 جنيه فقط

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك

النيابة العامة السعودية: الحكم على 5 متهمين بقضية جمال خاشقجى بالإعدام

هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مطار القاهرة لإنقاذ راكب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين