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ديني

المانيكير الإسلامي .. دار الإفتاء تكشف طريقة معرفته.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
المانيكير الإسلامي
المانيكير الإسلامي .. دار الإفتاء تكشف طريقة معرفته
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محمد شحتة
المانيكير الإسلامي .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "ما حكم وضع المانيكير الإسلامي وحكم الوضوء والصلاة به؟

المانيكير الإسلامي
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المانيكير الإسلامي هو الذي إذا وضعنا المانيكير على قطعة من قماش ووضعنا عليها ماء ثم نلاحظ فإذا وجدنا أن الماء تخلل ووصل من القماش في الجهة الأخري، فهذا يعني أنه إسلامي ولا يمنع من وصول الماء إلى الجلد في الوضوء.


وأوضح أن المانيكير غير الإسلامي هو بخلاف ذلك الذي لا يوصل الماء إلى الناحية الأخرى من قطعة القماش فهو مغلق المسام ولا يوصل الماء إلى الجلد.

وضع المانيكير بعد الوضوء
المرأة إذا وضعت المانيكير على أظافرها وهي متوضئة، في هذه الحالة وتوجهت إلى الصلاة فصلاتها صحيحة ويقبلها المولى- عز وجل-.

وتابع: "في حالة وضع المرأة للمانيكير قبل الوضوء، وإذا كان هذا المنايكير ثقيل لا تصل المياه إلى الأظافر، ففي هذه الحالة وضوؤها غير صحيح، وإذا توجهت إلى الصلاة، تكون صلاتها غير مقبولة.

الصلاة بالمانيكير
قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن المرأة التى اعتادت على وضع المانيكير يجب ألا تضعه إلا بعد الوضوء لأن المانيكير يمنع وصول الماء للأظافر ووصول الماء أمر واجب لصحة الوضوء بلا خلاف.

وأضاف جمعة - خلال برنامجه "والله أعلم"، المذاع على قناة " سي بي سي" - أن هناك خلافا بين جمهور علماء المسلمين حول جواز صلاة المرأة، وهى تضع "المانيكير" من عدمه على الرغم من أن غالبيتهم قالوا لا يجوز، إلا أن البعض منهم قالوا بالجواز.

وأكد الدكتور علي جمعة ، أنه على الرغم من الغالبية قالوا لا، إلا أن ذلك محل اختلاف وليس اتفاقا لأن فيه علماء طلعوا وقالوا يجوز وخاصة من المالكية".

وأوضح على جمعة ، أن المرأة التى لديها همة وتستطيع إزالة "المانيكير" عليها فعل ذلك قبل الوضوء للصلاة، وذكر قائلًا: "ولو فيه واحدة تركت الصلاة علشان المانيكير تصلى بيه".
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