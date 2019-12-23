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اقتصاد

ارتفاع الكوسة .. سعر الخضراوات بسوق العبور اليوم الاثنين 23-12-2019

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الاثنين 23-12-2019، وتراوحت الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

وسجلت البطاطس بين 4 و6 جنيهات، والبصل بين 5 و7 جنيهات، والكوسة أيضا بين 5 و8 جنيهات مرتفعه نحو جنيه واحد، والبطاطا بين 4 و6 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و4.5 جنيه، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل الليمون البلدي اليوم، الاثنين، بين 7 و11 جنيها، والبرتقال البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، والبرتقال السكري بين 1.5 و2.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و3 جنيهات.

وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و4 جنيهات، والجوافة بين 5 و7 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و8 جنيهات.
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