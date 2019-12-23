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تعليم

انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلام بين التعصب وقبول الآخر بالجامعة الحديثة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
مؤتمر الإعلام بين
مؤتمر الإعلام بين التعصب وقبول الآخر
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قســـم التعليم
انطلقت صباح اليوم الاثنين، بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI فعاليات المؤتمر العلمي الرابع للكلية بعنوان " الإعلام بين التعصب وقبول الآخر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة؛ وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية؛ والأنبا أرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وعدد كبير من الإعلاميين والباحثين وخبراء الصحافة وأساتذة الجامعات المصرية.

وبحسب بيان، يرصد المؤتمر وجلساته واقع الإعلام العربي من قضية التعصب والبحث عن استعادة مكانته كأداة لاحترام قيم الاختلاف وقبول الآخر ؛ ويناقش المؤتمر (20) بحثأ علميا تقدم بها باحثون من أقسام وكليات الاعلام المختلفة بالجامعات المصرية.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات؛ ويترأس المؤتمر الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام.


ويهدف المؤتمر إلى رصد واقع الإعلام العربي من قضية التعصب والبحث عن استعادة مكانته كأداة لاحترام قيم الاختلاف وقبول الآخر.

كما يتضمن المؤتمر عقد مجموعة من الندورات وورش العمل التي تتعلق بدور الإعلام في نبذ التعصب والعودة لقبول الآخر؛ وتدور المحاور حول التعصب وقبول الآخر في وسال الإعلام التلقيدية والجديدة؛ والجوانب التشريعية والأخلاقية ودورها في مواجهة ظاهرة التعصب في وسائل الإعلام.
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