تفاهم كويتي مصري لتعزيز النزاهة.. تقدم مفاوضات سد النهضة.. أبرز عناوين صحف الكويت

الصحف الكويتية:

الحكومة: نقف مع أي خطوة تكشف ملابسات وفاة الظفيري

إقامة مقر قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس في الرياض

نتنياهو يتهم «الجنائية الدولية» بمعاداة السامية

الرئيس العراقي يلوح باستقالته

الصين تتجه لخفض الرسوم الجمركية على مئات السلع

ارتفاع حصيلة ضحايا بركان نيوزيلندا

إصابة 13 شخصا بإطلاق نار بولاية شيكاغو الأمريكية

مهاجمون يسرقون أسلحة منشأة عسكرية في فنزويلا



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، سلطت صحيفة الوطن الضوء على توقيع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس الاحد مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الادارية المصرية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.



وقالت (نزاهة) في بيان صحفي ان المذكرة تأتي في مجال التعاون الثنائي بين حكومة الكويت ممثلة في (نزاهة) والحكومة المصرية ممثلة بهيئة الرقابة الادارية.



أبرزت صحيفة الأنباء تأكيد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، اليوم الاثنين، أن "الحكومة تقف مع أي خطوه من شأنها كشف حقيقة ملابسات وفاة المغفور له أحمد الظفيري".



وقال المرزم في تصريح صحافي عقب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة طلبات بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة الظفيري، "إن الحكومة ترحب بأي خطوة تكشف ملابسات هذه الحادثة".



وأفادت صحيفة القبس باندلاع حريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية الكهربائية في "العمرية AW".



وقالت وزارة الكهرباء والماء: "إن الحريق أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة". ‏هذا وتواجدت فرق الطوارئ في الموقع للقيام بعمل اللازم وإعادة التيار بأسرع وقت ممكن.



وقالت صحيفة الجريدة إن سعر صرف الدولار الامريكي استقر امام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم امس الاحد.



عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة الكويتية على تصريح وزير الري السوداني، ياسر عباس محمد، إثر اجتماع مصري سوداني إثيوبي في الخرطوم، السبت والأحد، إنه تم تسجيل "تقدم" في المفاوضات حول ملف سد النهضة، لكن دون التوصل إلى اتفاق.



وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم يومي 2 و3يناير 2020 في أديس أبابا.



وأشارت صحيفة الأنباء إلى توقيع الحكومة السعودية أمس اتفاقا مع الأمانة العامة ل‍مجلس التعاون الخليجي بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.



​وأكد قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق ركن د.عيد الشلوي، في تصريحات مع قناة «العربية»، أن «طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية».



وقالت صحيفة القبس إنها علمت أن وزير النفط السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان سيصل الكويت غدًا الثلاثاء، وذلك بعدما وصلت الاتفاقات الجديدة الخاصة بالمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة إلى حيز التوقيع عليها.



وأكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن التوقيع سيجري لكن إعادة إنتاج النفط من المنطقة المقسومة ستأخذ وقتًا بانتظار فتح الآبار وتأهيلها بعد سنوات بقيت بلا إنتاج منها ولا صيانة كاملة لها ولمواقعها.



ذكرت صحيفة الكويتية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اتهم أمس المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية بسبب إعلان رئيسة الادعاء في المحكمة أنها ستحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.



ونقلت صحيفة القبس عن مسؤول عراقي قوله، الأحد، أن الرئيس برهم صالح لوح باستقالته إذا استمر الضغط لتكليف مرشح لا يوافق عليه العراقيون. في حين، أفادت مصادر بأن قيادات تحالف البناء رشحت قصي السهيل رسميًا لرئاسة الحكومة العراقية، في حين ذكر مسؤول عراقي أن الرئيس برهم صالح لوح باستقالته إذا استمر الضغط لتكليف مرشح لا يوافق عليه العراقيون.



وفي سياق المتصل، أوضحت صحيفة الوطن أن الاحتجاجات الشعبية في العراق تصاعدت حدتها أمس الاحد وتواصلت الاضرابات في المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس في العديد من المحافظات العراقية مع قرب اعلان المرشح لرئاسة الحكومة.

وذكرت تسريبات ان الاحزاب السياسية تنوي تقديم مرشح حزبي غير مستقل للمنصب خلافا لمطالب المحتجين بشخصية مستقلة.



أشارت صحيفة الانباء إلى تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعتروف بها دوليا، والتي يقودها فايزالسرّاج، إذا اقتضت الضرورة.



كما قال إن بلاده ستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية، مؤكدا أن تركيا لن تتراجع "على الإطلاق" عن الاتفاقين اللذين أبرمتهما مع ليبيا.



وأوضحت صحيفة الكويتية أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد حذر من موجة هجرة جديدة من محافظة (ادلب) شمال غرب سوريا تجاه بلاده.



وقال اردوغان في تصريح له إن بلاده لا يمكن ان تتحمل بفردها عبء موجة هجرة جديدة من (ادلب).



دوليا، قالت صحيفة الكويتية إن وزارة المالية الصينية أعلنت اليوم الاثنين، أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة، اعتبارا من يناير المقبل.



ومن بين السلع التي ستخضع للتخفيض لحوم الخنزير المجمدة والتي تضررت بحمى الخنازير الأفريقية التي أدت إلى قتل أكثر من مليون منها، حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف في الصين.



واوضحت صحيفة الوطن أن الجيش الأمريكي أعلن في بيان له صباح اليوم، أن أحد عناصره لقي مصرعه خلال عملية في أفغانستان.



ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل وتم حجب اسم القتيل إلى أن يتم إبلاغ أقرب أقربائه.



وتبنت حركة "طالبان" المسؤولية عن مقتل الجندي الأمريكي.



أفادت صحيفة الكويتية بارتفاع عدد ضحايا بركان نبوزيلندا حيث أعلنت الشرطة أن أحد المصابين من جراء ثوران بركان في وقت سابق هذا الشهر توفي في مستشفى بمدينة أوكلاند ليرتفع العدد الرسمي لضحايا البركان إلى 17 شخصا فضلا عن بقاء شخصين آخرين في عداد المفقودين.



وذكرت صحيفة الراي أن السلطات في فنزويلا قالت إن مهاجمين أغاروا على منشأة عسكرية بجنوب البلاد، أمس الأحد، وسرقوا أسلحة وقتلوا أحد الجنود.



وذكر وزير الدفاع فلاديمير بادرينو إن قوات الشرطة والجيش تمكنت من استعادة كل الأسلحة المسروقة واحتجزت بعض المشتبه بهم.



وأشارت الوطن إلى إصابة 13 شخصا على الأقل، أربعة منهم في حالة حرجة، بإطلاق نار خلال حفل خاص في ولاية شيكاغو الأمريكية يوم الأحد.



وقالت الشرطة أن 13 شخصا تتراوح أعمارهم من 15 و48 سنة، أصيبوا في إطلاق النار نتيجة مشاجرة خلال حفلة خاصة أقيمت في أحد المنازل، وتم اعتقال شخصين على ذمة التحقيق.