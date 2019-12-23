الغضبان: احتفالات بورسعيد بالعيد القومي بدأت مع زيارة الرئيس

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم، الاثنين، للأمة العربية والشعب المصري عامة وأهل بورسعيد بصفة خاصة بمناسبة العيد القومي للمحافظة - عيد النصر - في ذكرى مرور 63 عامًا على انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.



وأكد المحافظ أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.



وأكد محافظ بورسعيد أن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي ليست مقتصرة على احتفالات فنية فقط، ولكنها بدأت منذ أسابيع بزيارة السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خلال شهر نوفمبر الماضي للمحافظة، وافتتاح أنفاق 3 يوليو العابرة أسفل قناة السويس القديمة عند الكيلو 19.150 لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة في أقل وقت ممكن، كما افتتح الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، ومحور 30 يونيو، وأطلق منظومة التأمين الصحي الشامل رسميا من منستشفى النصر التخصصي، وافتتح مجمع 118 مصنعا بالمنطقة الصناعية لشباب بورسعيد وصغار المستثمرين، فضًلًا عن افتتاح عدد من الكيانات الصناعية العملاقة التي تصدر إنتاجها للعشرات من دول العالم ومنها مصنع الأسماك المدخنة والتونة، مؤكدا أن الفترة الحالية ستشمل مزيدا من الافتتاحات.