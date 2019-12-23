AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:45 م
جانب من احتفالية
جانب من احتفالية السفارة البحرينية بالأعياد الوطنية من القاه
Advertisements
مــيـــــس رضـــــــا
قال عبد الرحمن هاشم، القائم بأعمال سفير مملكة البحرين، إن المملكة احتفلت باليوبيل الذهبي للدبلوماسية في 2019، وشهدت الخارجية البحرينية تطورات عدة، خاصة مع تولي الملك حمد بن عيسي مقاليد الحكم عام 1999، والذي قاد الدبلوماسية البحرينية لتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف "هاشم"، فى كلمته خلال احتفالية لسفارة مملكة البحرين بأحد فنادق القاهرة الكبري، أنه في العام 2019 تحتفل مملكة البحرين بمرور 100 عام، على بدء التعليم النظامي، وتحتفى بدور المعلمين المصريين في البحرين لأنهم من أوائل المؤسسين للتعليم بالمملكة، مشيرًا إلى أن سياسة البحرين التعليمية تمضى قدما لتؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري مثل أولوية قصوى وذات ارتباط حيوي بالتنمية بمفهومها الشامل التي تتواصل في ظل مسيرة عطاء ورؤية تستلهم متطلبات الحاضر والمستقبل.

وأكد أن المملكة تقود مسيرة تنموية شاملة بحنكة ومهارة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد راعي حركة التحديث والتطوير.

واحتفت سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة بالأعياد الوطنية للمملكة بأحد فنادق القاهرة الكبري، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى لمقاليد الحكم.

وكان السيد عبد الرحمن هاشم القائم بأعمال بالإنابة لسفارة مملكة البحرين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية ودبلوماسيو السفارة في استقبال ضيوف الحفل، وقد حضر الاحتفال لفيف من السياسيين ونجوم المجتمع، في مقدمتهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نائبا عن معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزير الدكتور مفيد شهاب، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومندوب عن وزير الدفاع، ومندوب عن رئيس الأركان، ووكيل الأزهر الشريف نيابة شيخ الأزهر الشريف.

علاوة على لفيف من سفراء الدول العربية، في مقدمتهم أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، والمهندس جمعة بن مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة ، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ولفيف من الإعلاميين والكتاب الصحفيين في مقدمتهم علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأميرة سالم رئيس قناة النيل للأخبار، ورجل الأعمال عمرو بدر وعدد من الفنانين منهم صفية العمري وعفاف شعيب وأحمد بدير.
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
مسؤول بحريني عن المعلمين المصريين: من أوائل مؤسسي التعليم في المملكة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاء الوداع.. سفير البحرين بالقاهرة يلتقى أحمد أبو الغيط لانتهاء فترة عمله

مرسوم ملكي بتعيين سفير جديد للبحرين بالقاهرة

بعد ساعات من تعيين سفير جديد.. لقاء بحرينى كويتى رفيع المستوى

عقود من المحبة والمصير المشترك.. لقاء بحرينى سعودى بـ قصر القضيبية

نقلة نوعية فى صحة البحرين.. المملكة تهتم بتعزيز سلامة المرضى وتحقيق أعلى مستوياتها

برقية من خادم الحرمين لملك البحرين للتهنئة باليوم الوطني: كل التقدم والازدهار

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

كيف وصل رأس الإمام الحسين إلى مصر؟ معلومات لا تعرفها عن استقراره بالقاهرة

المبادئ الحقيقية وليست المزيفة..أول رد فعل من حارس الزمالك على أزمته مع عواد

إحراج النجوم.. عمرو دياب يزعج عمرو مصطفى في السعودية.. ومكالمة مسربة تحرج شريف منير

الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. زعيم الثغر يحاول تعطيل قطار المارد الأحمر في الدوري

التوقعات العاطفية للأبراج فى2020 ... الحمل: لا تنجرف فى الحب .. الدلو: اتزان فى الجانب العاطفى

AdvertisementS

تريند الفن | زفاف حنان ترك.. حجاب فيفي عبده.. عودة شمس البارودي للتمثيل

مارست الجنس مع عشيقها فوق جثة زوجها.. القصة الكاملة لزوجة القليوبية وصديقها

هياكل عظمية و7غوايش.. حل لغز العثور على جثتين متحللتين على الطريق في الإسكندرية

خلي بالك.. 3 أسرار لا تعرفها عن الوضع P في السيارات الأوتوماتيك

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك

الخروج من المنزل ممنوع.. هاني الناظر يحذر مرضى الحساسية وروشتة خاصة للأطفال

الدولار يهوى أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 23-12-2019

هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مطار القاهرة لإنقاذ راكب

أخبار الرياضة| كواليس مفاوضات الزمالك مع السعيد.. ومرتضى منصور يعلن موقفه النهائي بشأن خوض السوبر الأفريقي في قطر

تعرف علي قيمة تخفيض أسعار السيارات في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020

السويسري فايلر يشيد بلاعبي إنبي

المبادئ الحقيقية وليست المزيفة..أول رد فعل من حارس الزمالك على أزمته مع عواد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وبسيطة .. شاهد أبرز إطلالات زوجة محمد حماقي

بفستان أنيق .. والدة ملك قورة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"