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فن

قصص حب حقيقية.. كليب ايد شيران الجديد Put it all on me يحقق 2 مليون مشاهدة في ساعات

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:29 م
كليب ايد شيران Put
كليب ايد شيران Put it all on me
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شروق ابراهيم
حقق كليب أغنية put it all on me للنجم البريطاني ايد شيران كليب اغنيته الجديدة نسب مشاهدة وصلت لـ 2,362,390 مليون بعد مرور 12 ساعة على طرحها.

وشاركت إيد شيران في الغناء مواطنته المغنية إيلا ماي وقامت فكرة الكليب على تقديم لقطات خاصة بقصص حب لثنائيات من جميع انحاء العالم بجنسيات مختلفة وايضا مشاهد بين ايد شيران وزوجته شيري سيبورن.

وكشف مصدر من داخل فريق عمل فيلم جيمس بوند أن ايد شيران مرشح بقوة ليقوم بغناء الأغنية الدعائية للفيلم، خاصة أنه أعلن في 2017 أنه قام بتحضير عمل غنائي لسلسة الأفلام الشهيرة.

وقال المصدر بحسب ما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية، إن ايلا ابنة دانيال كريج، بطل الفيلم، هي من رشحت لوالدها اسم ايد شيران وهو ما يزيد من فرصة المطرب البريطاني لغناء أغنية فيلم جيمس بوند لان "كريج" يشارك أيضا في إنتاج الفيلم.
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