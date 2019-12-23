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برلمان

مستقبل وطن يحتفل بـ عيد بورسعيد القومي ويكرم أبطال المقاومة الشعبية .. صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:53 م
مستقبل وطن يحتفل
مستقبل وطن" يحتفل بالعيد القومى ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
نظم حزب مستقبل وطن ببورسعيد احتفالية كبرى بالمركز الثقافى، بمناسبة العيد القومي الـ ٦٣ للمحافظة، وذلك تحت رعاية المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب.

جاء ذلك بحضور عادل اللمعى أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد ، والنائب الدكتور محمود حسين والنائبة سعاد المصري وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأقسام وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورموز سياسية وحزبية الإعلاميين.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى أعقبه فيلم تسجيلى عن بورسعيد أعقبه ندوة تثقيفية عن بطولات أبناء محافظة بورسعيد خلال العدوان الثلاثى أدار الندوة المؤرخ البورسعيدى / ضياء القاضى ،كما تضمنت فقرات الحفل فقرة فنية للمطربة الصاعدة " لينه هشام. " 

واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أبطال المقاومة والشعبية وأسر الشهداء ببورسعيد وتسليم دروع رمزية لهم،تعبيرا من الحزب للوفاء لهم لما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات لاستعادة العزة والكرامة الوطنية ضد الاحتلال.

وعلى هامش الاحتفالية كرم حزب مستقبل وطن، عددا من الأبطال الرياضين الحاصلين على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية.

وفى سياق متصل كرم الحزب الفرق الفائزة بدورى مستقبل وطن،حيث كان الهدف من البطولة إعداد جيل جديد من لاعبي كرة القدم قادرين على اللعب في الدوريات المختلفة والقدرة على الاحتراف وتمثيل مصر ،و الاهتمام بالشباب وتوجيههم نحو الرياضة والبعد عن الأفكار الهدامة والمتطرفة والتدخين والمخدرات .

واختتمت الفعاليات بتكريم ١٥٠ متدربا من المشاركين فى دورة اللوجيستيات وتسليمهم شهاداتهم لتميزهم فى مجال اللوجيستيات.
مستقبل وطن يحتفل بـ عيد بورسعيد القومي ويكرم أبطال المقاومة الشعبية .. صور
مستقبل وطن يحتفل بـ عيد بورسعيد القومي ويكرم أبطال المقاومة الشعبية .. صور
مستقبل وطن يحتفل بـ عيد بورسعيد القومي ويكرم أبطال المقاومة الشعبية .. صور
مستقبل وطن يحتفل بـ عيد بورسعيد القومي ويكرم أبطال المقاومة الشعبية .. صور
مستقبل وطن يحتفل بـ عيد بورسعيد القومي ويكرم أبطال المقاومة الشعبية .. صور
مستقبل وطن يحتفل بـ عيد بورسعيد القومي ويكرم أبطال المقاومة الشعبية .. صور
مستقبل وطن يحتفل بـ عيد بورسعيد القومي ويكرم أبطال المقاومة الشعبية .. صور
مستقبل وطن يحتفل بـ عيد بورسعيد القومي ويكرم أبطال المقاومة الشعبية .. صور
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