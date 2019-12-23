ياسر جاد الله: أمريكا الخاسر الأكبر حال نشوب حرب تجارية مع الصين.. فيديو

قال ياسر جاد الله، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية، إن فيما يتعلق بالقمة الثلاثية بين كوريا واليابان والصين والعلاقات الأمريكية فقد أصبح هناك توتر وأصبحت العلاقه بينهم شائكة، وحدوث أي خطأ بسيط غير مقصود من قبل الكتلتين قد يكلف العالم كله الدخول في مهاترات وصراعات ليس له دخل بها.



وتابع ياسر جاد الله، من خلال حواره في فضائية "اكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة بدأت في التراجع وإلغاء بعض المناورات، وتعكس الزيارات السياسية من قبل كلًا من رئيس الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن العلاقات بينهم أقوى مما عليه العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



وأضاف جاد الله، أن ما يثبت قوة العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقيع اتفاقية الدفاع المشترك ونشر 30 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وهذا دليل كبير على التحالف فيما بينهم، وأن لا بد من كبار الدول أن يتعاملوا مع القضايا الدولية بهدوء وضرورة ضبط النفس.



وأكد جاد الله، أن المصالح الدولية تتفق حتى وإن لم يكن كل من الشعبين أو القيادات على غير وفاق بالنسبة للشق السياسي، وخير دليل على هذا أن كلًا من الصين واليابان غير متفقتين ولكن تتلاقى مصالحها الاقتصادية بشكل كبير، واضطرت اليابان لنقل مجموعة كبيرة من مصانعها إلى الصين لزيادة الإقبال على المنتجات اليابانية.



وأشار جاد الله، إلى أن الصين تحاول جاهدة في تلك الفترة أن تظهر بالدولة القوية التي تستطيع حل النزاعات والحد من الصراعات الدولية، وهذا هو الدور التي تريد أن تلعبه دولة الصين وبعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية مؤخرًا فهذا يدل على اتجاهها إلى التعددية وتوسيع نفوذها وريادتها.

