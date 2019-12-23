أهالي نجع الطينة بقوص: كوبري 100 متر يحقق حلمنا في طريق يربطنا بالعمران

تلقى" صدى البلد" شكوى من أهالى نجع الطينة بجزيرة مطيرة يطالبون فيها المسئولين بتحقيق وعودهم بعمل كوبرى يربطهم بالقرية الأم" جزيرة مطيرة" بدلا من المعدية الوحيدة المتهالكة والتى تم توفيرها بالجهود الذاتية لأهالى القرية، أو المراكب الصغيرة التى تعرض حياتهم و أطفالهم للخطر.



وأكد الأهالى، أن المسافة البسيطة التى تبلغ حوالى 100 متر تعوق حركتهم من و إلى مساكنهم و أعمالهم، إضافة إلى تعريض حياة الأطفال وتلاميذ المدارس لمخاطر يومية أثناء عبورهم من و إلى الجزيرة، فى رحلة قصيرة لا تتجاوز 5 دقائق لكنها رحلة عذاب محفوفة بالمخاطر.



قال رجب محمد إسماعيل، نجع الطينه يسكنه حوالى 1500 نسمة يمثلون حوالى 1000 أسرة كل مصالحهم واحتياجاتهم اليومية يتم تلبيتها من القرية الأم"جزيرة مطيرة" التى لا يفصلنا عنها سوى 100 متر فى نهر النيل، و رغم صغر هذه المسافة إلا أن عبورها يمثل معاناة كبيرة للأهالى خاصة الأطفال الصغار الذين يتوجهون يوميًا إلى مدارسهم أو قضاء احتياجاتهم اليومية من خلال مركب "معديه" متهالكه تبرع بها أحد أبناء القرية لتيسير عبور الأهالى من وإلى النجع.



وأضاف إسماعيل، المعاناة الأكبر تحدث عند وفاة أحد أبناء النجع، حيث نضطر إلى العبور جماعات على "المعدية" المتهالكه"غير مهيأة للصعود والنزول" حتى نصل إلى مقابرنا فى جزيرة مطيره، وهو ما يستغرق وقت طويل حتى يعبر المشاركين فى تشييع الجنازه إلى الجانب الآخر من النيل، وكذلك إذا أصيب أى شخص بمرض طارئ، فوقتها يتم حمل المريض رجل أو امرأة على سرير و السير به لمسافة طويلة وسط الزراعات حتى الوصول للقارب.

