في 20 يوما فقط.. وزارة الصحة توافق على علاج جديد للتصلب المتعدد

بشرى سارة لمرضى التصلب المتعدد، وأمل جديد أعطته وزارة الصحة للمرضى بعد اعتمادها علاجا جديدا ينهي مأساة التصلب المتعدد الانتكاسي بعد٢٠ يوما فقط، ولا يحتاج إلى أدوية إضافية، هذا الدواء معتمد في أكثر من ٧١ دولة حول العالم وأثبت فاعلية كبيرة في الشفاء من هذا المرض.



وقال الدكتور ماجد عبدالنصير، رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، إن العلاج جديد فعال جدا ويعتبر أول علاج انتقائي يعمل على تقليل المناعة الذاتية الضارة وأعادتها في صورة مناعة مفيدة تحمي المريض من انتكاسات التصلب المتعدد.



وأضاف أن العقار الجديد يدعى (المافنكلاد) وهو الوحيد الذي يتم أخذه لمدة 20 يومًا فقط على مدى سنتين، بحيث إنه لا توجد حاجة إلى أي علاج إضافي في السنتين الثالثة والرابعة.



وقد تم منح عقار المافنكلاد الموافقة في 71 دولة وتمت الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة المصرية في شهر أغسطس 2019 لعلاج التصلب المتعدد الانتكاسي.



وأوضح أمين عام الجمعية المصرية للأمراض العصبية، العقار عبارة عن مجموعة أقراص يتم تناولها علي مدار عامين كل عام يتم أخذها علي مدار شهرين لافتا إلى أنه يؤخذ خمس أيام في الشهر الأول ثم خمس أيام في الشهر الثاني ثم يتم تكراره في العام التالي بحيث إنه لا توجد حاجة إلى أي علاج إضافي في السنتين الثالثة والرابعة.



وأكد "نصير" أن هذا الدواء يستخدمه أكثر من 15 ألف مريض من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى توقع الأطباء بأن يتم إدراجه في التأمين الصحي ومستشفيات نفقة الدولة عام 2020.



بدوره قال الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة عين شمس، إن ميزة دواء الجديد أنه يتم أخذه على مدة عامين وأشهر محددة وليس علي مدار العام كله وبالتالي المريض طوال العام يكون بنفسية عالية ولا يشعر بأنه مصاب بالمرض.



وتابع عارف: "نحن أمام فكرة جديدة في علاج التصلب المتعدد من خلال ضمان الوقاية من المرض خاصة وأن التخلص من مرض التصلب المتعدد حلم كل مريض مصاب بيه، لافتا إلى أنه مرض مزمن وقبل عقار المافنكلاد كان المريض بحاجة إلى أخذ الأدوية الخاصة بالمرض بشكل مستمر".



وأوضح الدكتور فاروق طلعت، أستاذ المخ والأعصاب بطب الإسكندرية، أن مرض التصلب المتعدد مرض مناعي يصيب الشباب من سن 20 ل 40 عاما. وهو مرض مزمن يتطلب المتابعة بالفحوصات والعلاج المستمر



وأردف أستاذ المخ والأعصاب بطب الإسكندرية، أنه يتميز العقار الجديد بأنه لا يوجد حاجة للمتابعة الخاصة للمرضى المعالجين به إلا بصورة دم فقط مما يقلل من عبء المرض على المريض.



كما شدد علي أنه لا يوجد علاج يشفى تماما من المرض ولكن من خلال أقراص المافنكلاد هي أقرب ما يكون إلي حياة بدون (تصلب متعدد).