فيديوجراف| أحلام تثير الجدل بـ الفساتين والمجوهرات فى 2019

الفنانة الإماراتية أحلام، أثارت الجدل خلال عام 2019 بمجموعة متنوعة من فساتين السهرة والمجوهرات.



ارتدت الفنانة أحلام سالوبيت جينز أنيق كشف عن تخلصها من الوزن الزائد وقوامها الرشيق، وانتعلت حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عال باللون الفوشيا.



أكملت أحلام إطلالتها بمجوهرات أنيقة حيث ارتدت أقراط بلغت تكلفتها 65,950 ريالا، وخاتما ألماس بــ ـ55,763 ، وخاتما آخر بلغ 7,225، وعقد حول الرقبة بلغ 387,920 ريالا سعوديا.



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