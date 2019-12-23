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فيديو جراف

فيديوجراف| أحلام تثير الجدل بـ الفساتين والمجوهرات فى 2019

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:44 م
صدى البلد
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فيديوجراف
الفنانة الإماراتية أحلام، أثارت الجدل خلال عام 2019 بمجموعة متنوعة من فساتين السهرة والمجوهرات.

ارتدت الفنانة أحلام سالوبيت جينز أنيق كشف عن تخلصها من الوزن الزائد وقوامها الرشيق، وانتعلت حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عال باللون الفوشيا.

أكملت أحلام إطلالتها بمجوهرات أنيقة حيث ارتدت أقراط بلغت تكلفتها 65,950 ريالا، وخاتما ألماس بــ ـ55,763 ، وخاتما آخر بلغ 7,225، وعقد حول الرقبة بلغ 387,920 ريالا سعوديا.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
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