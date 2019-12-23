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رياضة

محمد يوسف: بإمكان الزمالك العودة للمنافسة على لقب الدوري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:48 م
محمد يوسف
محمد يوسف
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ياسمين تيسير
كشف محمد يوسف مدرب فريق الأهلي السابق عن رأيه في حسم القلعة الحمراء لقب بطولة الدوري الممتاز خاصة في ظل تصدره لجدول الدوري بالعلامة الكاملة.

وأكد محمد يوسف في تصريحات إذاعية عبر أثير " 9090 " أن الأهلي لم يحسم البطولة خاصة وأن المنافسة مازالت في بدايتها مشددا أن الزمالك أمامه فرصة كبيرة للعودة مرة أخرى للمنافسة.

وتابع محمد يوسف أن الأهلي مر بظروف عصيبة الموسم الماضي ولكنه بفضل الثقه والإدارة انتزع لقب البطولة رغم صدارة الزمالك طوال الموسم مشددا أن الزمالك قادر على القيام بالأمر نفسه هذا الموسم. 

ووصف محمد يوسف مسابقة الدوري هذا الموسم بأنها ممتعة ومن الصعب توقع نتائج المباريات.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة. 
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