AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تمارين للوجه توديك العباسية.. إزالة التجاعيد بطريقة تثير السخرية على فيس بوك " شاهد "

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تداول مستخدمو فيسبوك فيديو لإحدى خبراء التجميل من أوروبا لإزالة تجاعيد الوجة والحفاظ علي البشرة من الخطوط التي توضح علامات تقدم السن .


وأثارت التمارين الجدل والسخرية بعد أن أوضحتها خبيرة التجميل في الفيديو، وكانت التمارين مضحكة بالنسبة للجميع حيث انها تفعل بعض الحركات الغريبة بالوجة منها فتح الفم بشكل دائري واخر خروج اللسان مع فتح الفم لازالة التجاعيد بشكل اكبر .


وكان التمرين الاكثر جدلا هو تمرين العين والرقبة وهي تعتمد في التمرين علي رفع جفنها السفلي لأعلي وفتح فمها واخراج لسانها معا في وقت واحد .


اما عن تمرين الرقبة فهو يعتمد علي رفع الرقبة مع الحركات السابقة وخرج شهيق وزفير ، وكانت ابرز التعليقات الساخرة للفيديو في مصر " تمارين للوجه لو عملتها اهلي ياخدوني لشيخ يقرا عليا" واخرون هنروح العباسية ". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 4 تمارين بسيطة.. تخلصي من ترهل الذراعين فى شهر

بـ عسل وأرز .. ماسك فعال لإزالة تجاعيد العين

حاربي الشيخوخة .. حيلة فعالة للقضاء على تجاعيد الوجه

5 أضرار كارثية.. توقفى عن تلك الوضعية أثناء النوم

خبير لياقة بدنية يقدم تمارين رياضية تساعد على إنقاص الوزن.. فيديو

العب رياضة واشرب ميه كتير.. 5 نصائح لأصحاب الوزن الزائد

ترشيحاتنا

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

خدعوك فقالوا ماني أفضل من صلاح.. حظوظ متساوية للثلاثي المتنافس في أفريقيا

سمية الخشاب تتألق بالقفطان المغربي.. ومتابعون: لايق عليكي حلو كتير

الخروج من المنزل ممنوع.. هاني الناظر يحذر مرضى الحساسية وروشتة خاصة للأطفال

وائل جمعة يعلن مشاركته في مباراة أساطير العالم تحت سفح الأهرامات

هياكل عظمية و7غوايش.. حل لغز العثور على جثتين متحللتين على الطريق في الإسكندرية

AdvertisementS

تريند الفن | زفاف حنان ترك.. حجاب فيفي عبده.. عودة شمس البارودي للتمثيل

مارست الجنس مع عشيقها فوق جثة زوجها.. القصة الكاملة لزوجة القليوبية وصديقها

هياكل عظمية و7غوايش.. حل لغز العثور على جثتين متحللتين على الطريق في الإسكندرية

خلي بالك.. 3 أسرار لا تعرفها عن الوضع P في السيارات الأوتوماتيك

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك

الخروج من المنزل ممنوع.. هاني الناظر يحذر مرضى الحساسية وروشتة خاصة للأطفال

الدولار يهوى أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 23-12-2019

هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مطار القاهرة لإنقاذ راكب

أخبار الرياضة| كواليس مفاوضات الزمالك مع السعيد.. ومرتضى منصور يعلن موقفه النهائي بشأن خوض السوبر الأفريقي في قطر

تعرف علي قيمة تخفيض أسعار السيارات في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020

السويسري فايلر يشيد بلاعبي إنبي

المبادئ الحقيقية وليست المزيفة..أول رد فعل من حارس الزمالك على أزمته مع عواد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وبسيطة .. شاهد أبرز إطلالات زوجة محمد حماقي

بفستان أنيق .. والدة ملك قورة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"