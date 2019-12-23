تمارين للوجه توديك العباسية.. إزالة التجاعيد بطريقة تثير السخرية على فيس بوك " شاهد "

تداول مستخدمو فيسبوك فيديو لإحدى خبراء التجميل من أوروبا لإزالة تجاعيد الوجة والحفاظ علي البشرة من الخطوط التي توضح علامات تقدم السن .





وأثارت التمارين الجدل والسخرية بعد أن أوضحتها خبيرة التجميل في الفيديو، وكانت التمارين مضحكة بالنسبة للجميع حيث انها تفعل بعض الحركات الغريبة بالوجة منها فتح الفم بشكل دائري واخر خروج اللسان مع فتح الفم لازالة التجاعيد بشكل اكبر .





وكان التمرين الاكثر جدلا هو تمرين العين والرقبة وهي تعتمد في التمرين علي رفع جفنها السفلي لأعلي وفتح فمها واخراج لسانها معا في وقت واحد .





اما عن تمرين الرقبة فهو يعتمد علي رفع الرقبة مع الحركات السابقة وخرج شهيق وزفير ، وكانت ابرز التعليقات الساخرة للفيديو في مصر " تمارين للوجه لو عملتها اهلي ياخدوني لشيخ يقرا عليا" واخرون هنروح العباسية ".

