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محافظات

صحة الدقهلية: 74 قافلة طبية علاجية والكشف على 110 آلاف مريض  خلال  عام  2019

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:38 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان صحفى له اليوم أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بتنفيذ 74قافلة طبية علاجية على مستوى المحافظة خلال عام 2019  شملت جميع مراكز المحافظة والمناطق البعيدة التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذلك توفير الفحوصات الطبية.

وأضاف فى بيانه أنه تم الكشف على 110000 مريض  ، كما تم تحويل 3000 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة للمديرية، وإصدار 333 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.

وأشار إلى أنه تم عمل أشعة عادية وموجات صوتية لعدد 10300 مريض، كما تم اجراء عدد 20000 تحاليل مختلفه للمرضي  بمعامل  الدم والطفيليات  .

واوضح  أن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ القوافل العلاجية للعام الجديد 2020 حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق وفق خطة معدة لذلك.

وأكد وكيل الوزارة أن ذلك ياتى إطار الجهود المبذولة التى تقدمها وزارة الصحة من أجل الارتقاء بصحة المواطنين. 

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