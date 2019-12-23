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محافظات

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:49 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاثنين، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بحديقة المسلة، ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي "عيد النصر"، في الذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

يرافقه اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، ومندوب الجيش الثاني الميداني، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية والأمنية.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي تواجد بمحيط حديقة المسلة المقابلة لديوان عام المحافظة عدد من الأطفال والمواطنين، رافعين أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأذاعت الإذاعة المحلية عددا من الأغاني الوطنية وأغاني السمسمية وتراث المدينة الساحلية التي ارتبطت بمقاومة العدوان.
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