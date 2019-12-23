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فن

البخيل ينطلق من أوبرا ملك رمسيس

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:54 م
صدى البلد
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أحمد عمر

وسط حضور مسرحي و جماهيري كبير، افتتح المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح مساء أمس الأحد العرض المسرحي الجديد " البخيل" من إنتاج الفرقة، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، حيث يقدم العرض يوميا في تمام السابعة مساء ماعدا الثلاثاء .

تدور أحداث العرض المسرحى "البخيل" في إطار كوميدي عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائما للكسب المادى و اكتناز المال بكل الطرق الممكنه، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.

العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي موليير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

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