كيفية النهوض بصناعة الأدوية في مؤتمر نقابة الكيماويات .. غدا

تعقد النقابة العامة للكيماويات مؤتمرا صحفيا في الساعة الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء بالدور العاشر بمبنى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر"90 شارع الجلاء"، وذلك للنقاش حول صناعة الأدوية في مصر ،وتذليل العقبات التى تقابلها.



صرح بذلك اليوم الإثنين الكيميائي عماد حمدي رئيس "النقابة العامة" ، موضحا أن المؤتمر سيحضره وزير العمل محمد سعفان،و لفيف من ممثلي الوزارات المعنية ،و رؤساء مجالس الإدارة لشركات الأدوية بالقطاعين العام والخاص ،وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، ورئيس غرفة الأدوية بإتحاد الصناعات ،ورئيس غرفة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية، وأعضاء مجلس نواب ،ونقابيين.



وأضاف "حمدي" أن هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة مؤتمرات تعميق الصناعة وحماية المنتج الوطني التي تنظمها "النقابة العامة" ،بعد مؤتمر حول صناعة الورق والأسمدة.