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أخبار العالم

الأمين العام للناتو: مستعد لإجراء محادثات مع بوتين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة العقبات التي تواجه العلاقات بين الحلف وموسكو.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن ستولتنبرج قوله - في مقابلة مع وكالة الأنباء "دي بي أيه" الألمانية - "في حال توفر الإطار المناسب، سألتقي الرئيس بوتين"، مؤكدا أهمية الجلوس على مائدة مشتركة خاصة في الأوقات التي تشهد تعقيدات.

وتتسم تصريحات ستولتنبرج بأهمية خاصة في ظل التصلب التام للجبهتين منذ عام 2014، وعدم انعقاد اجتماعات على مستوى رفيع بين الجانبين منذ سنوات.

وتواجه روسيا اتهامات بضم شبه جزيرة القرم بالمخالفة للقانون الدولي ودعم انفصاليين موالين لها في شرق أوكرانيا.. وفي المقابل تنتقد روسيا توسع الناتو في شرق أوروبا وتسليحه حلفاء في جمهوريات سوفيتية سابقة في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

وتأتي إشارة ستولتنبرج باستعداده للحوار عقب فترة قصيرة من تشجيع علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال مطلع هذا الشهر على هامش قمة الناتو في لندن إنه لا يعتقد أنه سيكون هناك مشكلة من أي نوع إذا تحدث ستولتنبرج مع روسيا، معربا عن اعتقاده بأنه من الممكن أن يكون هناك علاقة جيدة للغاية مع روسيا، مؤكدا ضرورة أن يظل الناتو في حالة حوار مع روسيا.
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