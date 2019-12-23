بالأرقام .. صدى البلد تنشر قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمنيا

ينشر موقع صدى البلد الإخباري بالأرقام والمبالغ قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظة المنيا طبقا للجداول المعلنة من المحافظة عنها والتي تم تحديدها من قبل لجان التصالح في المحافظة، وقسمت المحافظة المدن والقرى إلى مستويات حسب مساحة الشوارع أو القرى الأم أو التوابع.



وجاءت مدينة المنيا بأعلى قيمة تصالح في المستوى الأول للشوارع من 16 مترا فيما فوق بقيمة 900 جنيه وتراوحت أسعار المستوى الأول من 900 إلى 400 جنيه حسب مساحة الشارع بينما جاء المستوى الثاني من 650 : 350 جنيها والثالث 550 حتي 250 جنيها والقرى من 190 جنيه حتى 50 جنيه ، يليه مدينيتي مغاغة وبني مزار بقيمة 800 حتى في المستوى الأول للسكني في الشوارع الأكثر من 10 أمتار ، وتساوت مدن سمالوط وملوي وأبوقرقاص بقيمة 750 في المستوى الأول السكني ثم مدينة مطاي بقيمة 650 جنيها للمستوى السكني ثم ديرمواس بقيمة 550 جنيها بينما احتل مركز العدوة أقل قيمة للتصالح بين المراكز بشوارع المدينة والتي وصل قيمة التصالح في المستوى الأول سكني إلى 400 جنيه.



وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد وجه بالعمل على إزالة أي معوقات تقابل اللجان الفنية ولجان المراجعة، لدفع قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، وموضحًا إنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء.



وناشد المحافظ كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك والمقررة في 8 يناير 2020 ، أيًا كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء للإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.





