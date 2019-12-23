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فن

مصدومة .. إليسا تعلن تضامنها مع المسلمين في الصين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:59 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
أعلنت الفنانة اللبنانية اليسا عن استيائها من الاضطهاد الديني الذي يتعرض له المسلمون في الصين من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتبت اليسا :"الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم. المفروض انه لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عنده ضمير وذرة انسانية".

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الصين_تقتل_المسلمين بعد أحداث القمع والتنكيل ضد مسلمي الإيغور من قبل السلطات الصينية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :لابد من فضح جرائم الصين من قتل وتعذيب واغتصاب واعتقال للمسلمين الإيغور ...كونوا على قلب رجل واحد أيها المسلمون.

‎#الصين_تقتل_المسلمين
‎#الصين_بلد_إرهابي
‎#China_kills_Muslims
‎#中國殺死穆斯林
‎#China_is_terrorist
‎#中國殺死穆斯林
‎#중국무슬림살해

‏الصين تقتل مسلمي الأويغور
والهند تقتل مسلمي كشمير
ومينامار تقتل مسلمي الروهينجا
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