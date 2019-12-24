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منوعات

بعد أن أصبح من أشهر المنشدين.. أحمد جمعة ثابت: الإعاقة ليست إعاقة مظهر بل هي إعاقة فكر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود - مصور: نور المصري
قلة أولئك الذين يدركون جمال القلوب ولا ينخدعون بالظاهر قدر الإحساس بجمال المستتر خلفه، رأوه بقلوبهم فكانت بصيرتهم خير مرشد ودليلا في متاهة زيف البصر وانبهاره بقشور الأشياء.

أحمد جمعة ثابت، شاب عشريني، ولد بتشوه في وجهه أثر علي عينه وأنفه ووجهه نتيجة تناول والدته كميات كبيرة من المسكنات ما أدى لرفضه من قبل المجتمع وتعرضه للتنمر القاسي منذ صغره.

قال "ثابت" في حوار لصدي البلد "منذ دخولي الحضانه والأطفال بتخاف من شكلي وبتبعد عني حتي وصل الأمر لمطالبة الأهالي لإدارة الحضانة  بإبعادي وإلا سيقومون بسحب أولادهم وبالفعل تم استبعادي وكان رد الإدارة مش هنضيع مؤسسة كاملة عشانك. 

استكمل "ثابت"، بدخولي المدرسة ازداد الأمر سوءا بسخرية وخوف الجميع مني حتي وصل الأمر إلى خوف مدرسين المدرسة من التعامل معي وكان ردي دايما دي خلقة ربنا مليش ذنب فيها.

في يوم من الأيام أقامت المدرسة حفل لعيد الأم وعندما سمعوا صوتي سمحوا لي بتسجيل فقرة من الفقرات ونجحت وأعجبوا بي الجميع إعجابا شديدا، ففكرت في تسجيل مقطع علي مواقع التواصل الاجتماعي وحقق انتشارا لم أتوقعه حيث أن عدد الإعجابات في اليوم الأول وصلت إلي ٣٠ ألف إعجاب وأصبحت منذ ذات اليوم من أكبر المنشدين ويتابعني الآلاف بكل حب ودعم.

اختتم "ثابت" حديثه قائلا ثقتي ورضائي بقضاء الله وتجاهلي للتعليقات السلبية واعتبارها سلما للصعود هو من جعلني أصل لما أنا عليه الآن بالإضافة إلي وقوف والدتي بجانبي ودعمها لي في كل لحظة حتى استطعت أن أثبت لكل من سخر مني أن الإعاقة ليست إعاقة مظهر بل هي إعاقة عقل وفكر.
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