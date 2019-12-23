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رياضة

محمد يوسف: مباراة الأهلي والاتحاد السكندري قمة بين المتصدر والوصيف

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:44 م
محمد يوسف
محمد يوسف
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ياسمين تيسير
أكد محمد يوسف مدرب فريق الأهلي السابق أن مباراة الفريق اليوم أمام الاتحاد السكندري ستكون ممتعة ومثيرة خاصة وأنها بين المتصدر والوصيف.

وأضاف محمد يوسف في تصريحات إذاعية عبر أثير " 9090 " أن الاتحاد السكندري فريق جيد ويقدم كرة رائعة في ظل قيادة مدرب مخضرم مثل طلعت يوسف .

وأضاف محمد يوسف أنه من الصعب توقع تشكيل الأهلي خاصة وأن رينيه فايلر المدير الفني للفريق لم يستقر على تشكيل معين خاصة في مركز رأس الحربة.


وأكمل أن الاتحاد السكندري فريق جيد خاصة في القيام بالواجبات الدفاعية.

وتابع أن مباراة الأهلي اليوم ستكون بمثابة بروفه نهائية لـ مباراة بلاتينيوم ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.


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