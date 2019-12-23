جمعية المحاصيل السكرية تطالب بتشكيل لجنة وزارية لتسعير القصب والبنجر

قال مصطفى فرج رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل السكرية، إن محصول القصب والبنجر من المحاصيل المهمة في مصر في الوقت الحالي وتسعيرهما هو موضوع الساعة بالنسبة للفلاحين، حيث إن سعر توريد قصب السكر هو ٧٢٠ جنيها منذ سنين ثابت رغم ارتفاع سعر الوقود وبالتالي تأثر دخل الفلاح.



وأضاف فرج خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعه بمجلس النواب برأسه هشام الحصري، وبحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة الفدان تصل إلى ٣٠ ألف جنيه، وإنتاجية الفدان تصل إلى ٤٠ طنا، لافتا إلى أن الجمعية أجرت دراسات على ذلك سواء السعر أو الإنتاج على عدد من المحافظات سواء أسوان وقنا وسوهاج وغيرها من المحافظات.



لافتا إلى أن تكلفة إنتاج فدان بنجر السكر تصل إلى ٧ آلاف جنيه وسعر البنجر أقل من سعر القصب، وإنتاجية مصر تصل إلى ٥٥٠ ألف طن سكر من البنجر، و٩٣٠ ألف طن سكر من القصب، بما يعني أن إنتاج مصر يصل إلى ٢ ونصف مليون طن سكر سنويا، ولكن انخفاض سعر توريد البنجر، مما أدى إلى هروب المزارعين هذا العام وانخفاض المساحة المزروعة ٩٠ ألف فدان، بما يعني انخفاض إنتاج السكر بحوالي ٢٥٠ ألف طن سكر.



وتابع: وبالتالي لا بد من تحديد سعر توريد عادل لبنجر السكر ويكون هناك لجنه وزارية للتسعير، حيث إن مصر هي الوحيدة التي تقوم بزراعة بنجر السكر متعدد الأجنة وليس وحيد الأجنة.

