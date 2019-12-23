هيئة الخدمات البيطرية: تحصين 9.2 مليون حيوان خلال 2019.. فيديو

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تعمل على حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطن، مؤكدًا أن 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان تأتي من الحيوان.



وأضاف محمود، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تحذيرية تتخذها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وتحصين الحيوانات.



وتابع أنه يجرى التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والسيطرة عليها، بالمقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدًا أن المرض متفشٍ فى الدول المجاورة كليبيا وغيرها.



وأوضح أنه تم تحصين 9.2 مليون حيوان هذا العام، مضيفًا انه تم تحصين الحيوانات بداية من يوم 23 نوفمبر وسارية حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.



وأردف أن الحيوانات التى لا تتلقى التطعيمات اللازمة هي التي تكون البؤر الوبائية وتنشر المرض.











