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شاهد .. أحدث ظهور لـ أحمد السقا يشعل انستجرام

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:15 ص
الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا
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مريم عزت _ رنا اشرف
نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة جديدة له .

وعلق الفنان أحمد السقا على الصورة قائلا : صباح الخير

وقامت الفنانة حلا شيحا بالرد عليه قائلة : صباح الفل

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل مع الصورة الكثير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

صباح الفل يا عمهم ♥️

فارس الشاشة والإنسانية المتواضع الغالي.

صباحك جميل ورايق يانجم.

صباح الفل يا بطل مستنيين بشوق العنكبوت ومبروك جايزة أفضل ممثل ولد غلابة.

ويواصل أحمد السقا حاليا تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم العنكبوت من بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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