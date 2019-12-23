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منوعات

بسبب عملية تجميل.. استبعاد قطيع إبل فى مهرجان الملك عبد العزيز بالسعودية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:49 م
مهرجان الأبل في السعودية
مهرجان الأبل في السعودية
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مــيـــــس رضـــــــا
استبعد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، يوم الاثنين، قطيع إبل من المشاركة في إحدى مسابقات المزايين بسبب الكشف عن خضوعه لعمليات تجميل من خلال نفخ الشفاه.

وقررت اللجنة القانونية في المهرجان، استبعاد القطيع لعدم تطابقه مع المواصفات الجمالية المحددة و بسبب ”حقن الشفتين العليا والسفلى بمادة مالئة“.

كما تضمن قرار العقوبة، حرمان المالك بدر سعيد جبعان الدوسري من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لمدة 5 سنوات.

وانطلقت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يوم الـ 15 من ديسمبر الجاري، في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترا شمال شرق الرياض، ويفوق مجموع جوائزه المائة مليون ريال.

وتحتل مسابقات المزايين بفئاتها المتعددة الأهمية الرئيسة في فعاليات المهرجان المتنوعة، ويتنافس في المسابقات مئات الملاك بآلاف الرؤوس من الإبل التي تمتلك المواصفات الجمالية المتبعة في تصنيف المزايين، كاللون وحجم الوجه والأذن والشفتين.

ويفرض نادي الإبل، شروطا صارمة على الراغبين بمشاركة إبلهم في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، لاسيما من يتورطون في إجراء عمليات تجميل للإبل المشاركة بعد تسجيل حالات تجميل يقوم بها أطباء بيطريون للإبل، تشمل تصغير الأذن، وتكبير الوجه، وهي معايير أساسية في اختيار الإبل الفائزة بمسابقات المزايين ذات الجوائز المالية الكبيرة.
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