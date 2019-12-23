نشاط مكثف للمحافظين .. أسيوط يلتقي قيادات التربية والتعليم .. والدقهلية: 750 ألف جنيه قروضا بدون فوائد لمشروعات جديدة لـ الخريجين

- محافظ أسيوط يلتقي قيادات التربية والتعليم بالمحافظة

- توزيع عقود الدفعة الأولى لمقننى أوضاعهم بأسوان فى العيد القومى للمحافظة

- محافظ الدقهلية: 750 ألف جنيه قروضا بدون فوائد لمشروعات جديدة لـ الخريجين







وبالنسبة اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صرف الدفعة 133 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر نوفمبر الماضي لاقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 753 ألف جنيه، موضحا أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 82 مليونا و84 ألف جنيه.



واكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.



،كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات .



وصرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد،وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد،فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.



ومن جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية ل44 (17 ذكور ،27 إناث)على مستوى 11 وحدة محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11 ألفا و369 من الجنسين (5471 ذكور،5898 اناث).

شهدت عدد من المحافظات اليوم نشاطا مكثفا من المحافظين فى إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة حيث اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بقطاع التعليم والعمل على تطويره والنهوض بالعملية التعليمية بمختلف أركانها وخلق بيئة تعليمية جيدة، وفى أسوان المحافظ إعلان اللواء أشرف عطية ، توزيع عقود الدفعة الأولى من الذين تم تقنين أوضاعهم بإجمالى 53 عقدا ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى منتصف الشهر القادم.وفى البداية من محافظة أسيوط أكد المحافظ اللواء عصام سعد اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والعمل على تطويره والنهوض بالعملية التعليمية بمختلف أركانها وخلق بيئة تعليمية جيده قادرة على خلق جيل جديد لقيادة مستقبل الوطن وذلك تحقيقًا للتنمية المستدامة وتنفيذًا استراتيجية مصر 2030.جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع قيادات التربية والتعليم بقاعة تنمية القدرات الملحقة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور محمد السيد وكيل المديرية، وعبد الناصر حامد مدير التعليم العام ومحمد عبدالمحسن مدير عام جهاز الخدمات، ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفني، وهويدا الطماوي مدير عام التعليم الخاص بالمديرية ونقيب المعلمين، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام المتابعة الميدانية بالإدارات والاهتمام بإزالة ما يتم رصده من مشكلات أو مخالفات خلال متابعة العمل، لافتًا إلى ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية والفنية وغيرها لاكتشاف المواهب وتسليط الضوء عليهم وتكريم المتفوقين منهم مشيرًا إلى الدور المهم الذي يقوم به المعلم ومشاركته في الارتقاء بالعملية التعليمية موجهًا التحية والشكر والتقدير للمعلم بجميع ربوع المحافظة وحثهم على مواصلة العمل والجهد في تعليم الطلاب وتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم، وذلك ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع يخدمون وطنهم في مختلف المجالات معلنًا استمرار زياراته وجولاته المفاجئة على المدارس، للوقوف على أهم المشاكل التي تواجه العملية التعليمية والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم هذه الخدمة التربوية والتعليمية بالقرى والنجوع مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للجميع على أن تكون الإجتماعات بقيادات التعليم دورية لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بهذا القطاع المهم.كما استمع المحافظ لعدد من الطلبات والمقترحات من مديرى الإدارات والمدارس موجهًا بوضع حلول عاجلة لها والأخذ في الاعتبار للأفكار والمقترحات لتنفيذها طبقًا للإمكانات المتاحة.فيما استعرض صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إنجازات وأعمال مديرية التربية والتعليم وقطاعاتها المختلفة خلال الفترة الماضية مشيدًا باهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بقطاع التعليم وما قدمه منذ وصوله إلى أرض المحافظة وتوليه مهام عمله مضيفًا إن أسماء المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم كمرحلة أولى وصل في عدد من الإدارات التعليمية على أن يتم توزيعهم على الأماكن التي بها عجز شديد، لافتًا إلى انتظار وصول باقي الأسماء لتوزيعها تباعًا مشددًا على الالتزام بالقرارات والضوابط المنظمة سواء في عمليات توزيع المعلمين الجدد أو الندب لأعمال الملاحظة أو التقدير أو إعلان النتائج.وفى أسوان رصدت "صدى البلد" إعلان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توزيع عقود الدفعة الأولى من الذين تم تقنين أوضاعهم بإجمالى 53 عقدا ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى منتصف الشهر القادم، ثم يتم تسليم باقى العقود المحررة تباعًا مع إعلان أسمائهم.وأكد المحافظ أن حجم التيسيرات الممنوحة خلال الفترة الحالية بمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين فى ظل التوجيهات الصادرة للجان المختصة بإعادة التسعير ليكون هناك تخفيض وعدم مغالاة فى الأسعار، وأيضًا خفض مقدمات التعاقد إلى 10 % بدلًا من 25 % من إجمالى ثمن الأرض، علاوة على جميع التسهيلات الممكنة التى لا تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة ومنها رفع رسوم المرافق ومراجعة أسباب رفض بعض الطلبات لإمكانية إدراج القانونى منها.جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الأملاك والإسكان والتخطيط العمرانى والزراعة والتعمير، وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد.وشدد اللواء أشرف عطية على أنه بالتوازى ستكون هناك إجراءات رادعة للمتقاعسين من أصحاب طلبات التقنين الذين لم يقوموا خلال الفترة الحالية بدفع رسوم الفحص والمعاينة، حيث سيتم تنظيم حملات مكبرة بكل حزم لإزالة أى مساكن أو مبانى من أجل استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها لفرض سيادة القانون وحق الشعب فى أراضيه.وأوضح بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخل الوحدات المحلية بمنتهى الشفافية والنزاهة بعيدًا عن التعقيدات الروتينية لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء.وعقب استماعه لمقترحات الحضور للأسراع بآلية تنفيذ إجراءات التقنين بجانب بيانات رؤساء الوحدات المحلية الخاصة بحالات التقنين الجارى التعامل معها.وأعطى أشرف عطية مهلة أسبوع للمسئولين لتنفيذ التكليفات الصادرة بالتيسيرات الجديدة الممنوحة لأصحاب طلبات التقنين ليتم بعد ذلك عقد اجتماعا مماثلا لإعادة التقييم والمتابعة، موجهًا بتكثيف توعية المواطنين بهذه التسهيلات المقدمة من خلال التواصل مع المواطنين المنتفعين بذلك، وأيضًا من خلال التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة.