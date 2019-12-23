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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:11 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عرضا عسكريا وفنيا بشارع 23 يوليو المقابل لميدان الشهداء، ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي "عيد النصر"، في الذكري 63 لانتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي عام 1956، وذلك بحضور الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق، والدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد الأسبق ومحافظ بني سويف الحالي. واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ولفيف من الاجهزة التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة.

وتقدم العرض حملة الأعلام من طلاب الأكاديمية البحرية بمشاركة مجموعات من قوات الأمن وتشكيلات من المرور والنجدة، وسيارات الدفاع المدني، وطلاب المدارس العسكرية، واختتم بحملة علم مصر من شباب مديرية الشباب والرياضة، تحت اشراف علي ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة وعروض فرق الفنون الشعبية وعربات الأحياء والمديريات المزينة بالزهور. تحت اشراف محمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة.   

كما شاركت بالعرض فرقة بورسعيد الفنية، وفرق الفنون الشعبية لغزل المحلة، وكفر الشيخ، الشرقية، الاسماعيلية، العريش، والنيل للآلات الشعبية، وفرقة التنورة والحرية بالاسكندرية.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن شعب بورسعيد الباسل قدًم مثالًا رائعًا في مقاومة العدوان من خلال رجال المقاومة الشعبية الذين ضحوا بحياتهم خلال حرب العدوان الثلاثي، وتقديم أعظم ملحمة من البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وعزته وكرامته.

وتابع كلمته قائلًا: "كل قطرة دماء مصرية سالت على أرض بورسعيد هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن نتفاخر بها، كما سجلتها كتب التاريخ في كل أنحاء العالم".

وكان محافظ بورسعيد قد وضع إكليلا من الزهور، صباحا، على النصب التذكارية بحديقة المسلة، ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي، وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي تواجد بمحيط حديقة المسلة المقابلة لديوان عام المحافظة عدد من الأطفال والمواطنين، رافعين أعلام مصر، وأذاعت الإذاعة المحلية عددا من الأغاني الوطنية وأغاني السمسمية وتراث المدينة الساحلية التي ارتبطت بمقاومة العدوان.
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور
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