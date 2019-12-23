مفيش بقشيش.. هكذا تعامل مطار القاهرة مع إكراميات الركاب

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف المهندس أحمد فوزى، وضع لافتات داخل دورات المياه بصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، لحث الركاب على عدم دفع أي مبالغ للعاملين مقابل الخدمة.



قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن الطيار أحمد جنينه رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لاحظ أثناء جولاته بصالات السفر والوصول لتفقد انتظام الحركة، قيام عدد من الركاب بدفع "بقشيش" أو "إكرامية" للعاملين.



وأوضحت المصادر، أنه على الفور قرر القضاء علي هذه الظاهرة تماما بوضع اللفتات داخل دورات المياه بالمطار لمطالبة الركاب بعدم دفع اي مبالغ ماليه تحت أي مسمى.



وأشارت المصادر، إلى أنه بدأ تطبيق هذا النظام داخل مطار القاهرة، وسوف يتم البدء في تعميمها داخل مطارات الجمهورية خاصة السياحية منها مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وبرج العرب لما لها من أضرار علي سمعة المطارات والسياحة المصرية .

