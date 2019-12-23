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فن

أحمد السقا يشعل إنستجرام في أحدث ظهور.. شاهد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:05 م
احمد السقا
احمد السقا
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مريم عزت _ رنا اشرف
نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة جديدة له

وعلق الفنان أحمد السقا على الصورة قائلا: "صباح الخير". 

وجاءت الفنانة حلا شيحا بالرد على الصورة قائلة: صباح الفل

تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

صباح الفل يا عمهم ♥️

فارس الشاشة والإنسانية المتواضع الغالي ✋

صباحك جميل ورايق يانجم 💗💔❤️❤️❤️

صباح الفل يا بطل مستنيين بشوق العنكبوت ومبروك جايزة أفضل ممثل ولد غلابة 👏👍🌹🌹🌹

ويواصل أحمد السقا حاليا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم العنكبوت من بطوبة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى و ريم مصطف، والعمل من
تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال


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