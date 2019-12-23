أحمد السقا يشعل إنستجرام في أحدث ظهور.. شاهد

نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة جديدة له
وعلق الفنان أحمد السقا على الصورة قائلا: "صباح الخير".
وجاءت الفنانة حلا شيحا بالرد على الصورة قائلة: صباح الفل
تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
صباح الفل يا عمهم ♥️
فارس الشاشة والإنسانية المتواضع الغالي ✋
صباحك جميل ورايق يانجم 💗💔❤️❤️❤️
صباح الفل يا بطل مستنيين بشوق العنكبوت ومبروك جايزة أفضل ممثل ولد غلابة 👏👍🌹🌹🌹
ويواصل أحمد السقا حاليا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.
فيلم العنكبوت من بطوبة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى و ريم مصطف، والعمل من
تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال
وعلق الفنان أحمد السقا على الصورة قائلا: "صباح الخير".
وجاءت الفنانة حلا شيحا بالرد على الصورة قائلة: صباح الفل
تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
صباح الفل يا عمهم ♥️
فارس الشاشة والإنسانية المتواضع الغالي ✋
صباحك جميل ورايق يانجم 💗💔❤️❤️❤️
صباح الفل يا بطل مستنيين بشوق العنكبوت ومبروك جايزة أفضل ممثل ولد غلابة 👏👍🌹🌹🌹
ويواصل أحمد السقا حاليا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.
فيلم العنكبوت من بطوبة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى و ريم مصطف، والعمل من
تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال