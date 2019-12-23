أحمد السقا يشعل إنستجرام في أحدث ظهور.. شاهد

نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة جديدة له



وعلق الفنان أحمد السقا على الصورة قائلا: "صباح الخير".



وجاءت الفنانة حلا شيحا بالرد على الصورة قائلة: صباح الفل



تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:



صباح الفل يا عمهم ♥️



فارس الشاشة والإنسانية المتواضع الغالي ✋



صباحك جميل ورايق يانجم 💗💔❤️❤️❤️



صباح الفل يا بطل مستنيين بشوق العنكبوت ومبروك جايزة أفضل ممثل ولد غلابة 👏👍🌹🌹🌹



ويواصل أحمد السقا حاليا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.



فيلم العنكبوت من بطوبة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى و ريم مصطف، والعمل من

تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال





