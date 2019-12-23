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حوادث

ضبط شخص نصب على آخرين بزعم توفير فرص عمل لهم بالغربية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:14 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (إثنين من مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية)، بقيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية – "له معلومات جنائية")، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، والإستيلاء من الشاكيين على مبلغ (42,000 - إثنان وأربعون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (100,000 - مائة ألف جنيه) مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية، مدعيًا نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولى تلك الجهة ، وكذا تسهيل سفر الثانى لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها ، إلا أنه لم ينفذ ماتم الإتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمــن الغربية أمــكن ضبطه ، وبحـــوزته مبلغ مالى قدرة ( 6 آلاف جنيه – تليفون محمول "بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات على تطبيق "الواتس آب"مع بعض ضحاياه"–مستندات شخصية خاصة ببعض الأشخاص - إيصالات إيداع نقدية بمبالغ مالية مختلفة) .

وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والنصب والإحتيال على المواطنين.
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