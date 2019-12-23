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حوادث

ضبطهما فى وضع مخل..السجن ٣ سنوات لـ سائق قتل ابنته وعشيقها بقنا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:15 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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يوسف رجب
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات، بتهمة قتل نجلته و عشيقها.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال محمد إبراهيم الشريف، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكيم القاضي ومحمود شوقي موافي، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية إلى 23 سبتمبر 2015، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم عمران.ج.ع، 46 عامًا، سائق، تهمة قتل نجلته مريم، 18 عامًا، و محمد.ع.ف، 22 عامًا، عامل، بالضرب وكتم أنفاسهم بقطعة قماش، بعد ضبطهما في وضع مخل.


وتبين من تحريات المباحث أن المتهم دخل منزله وفؤجئ بوجود المجني عليه الأول مع ابنته يمارسان الرذيلة، فقام بقتل ابنته وعشيقها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقام بطرح المجني عليه أرضًا وتكبيله ثم تعدى عليه بقطعة حديدية قاصدًا قتله.

تم إحالة القضية برقم 771 لسنة 2016 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 585 لسنة 2016 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
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