خبيئة العساسيف أشهرها .. عشرات الاكتشافات الأثرية للبعثات فى 2019

كتشافات في يناير،حيث نجحت بعثة وزارة الآثار بمنطقة آثار بئر الشغالة بواحة الداخلة في الكشف عن مقبرتين أثريتين من العصرالروماني،وفي فبراير تم اكتشاف ثلاثة آبار دفن وعدد كبير من المومياوات بمنطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا،وذلك أثناء حفائر بعثة وزارة الآثار ومركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا.



وفي فبراير أيضا اكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامعة لوند السويدية المشتركة بمنطقة جبل السلسلة بأسوان ورشة لصناعة العناصر المعمارية ترجع لعصر الدولة الحديثة،وفي مارس اكتشفت بعثة جامعة نيويورك الأمريكية بمنطقة أبيدوس عن بهو قصر رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس، وأحجار تدشين وتأسيس المعبد.



وفي أبريل اكتشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة قويسنا بالمنوفية عن تابوت من الحجر الجيري به مومياء ورقائق ذهبية،كما تم العثور علي مقبرة من العصر البطلمي لرجل وزوجته تحتوي على بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات وذلك بمنطقة الديابات بمحافظة سوهاج.



كما شهد أبريل أيضا اكتشاف بعثة وزارة الآثار بمنطقة سقارة لمقبرة النبيل خوي والتي ترجع لنهاية الأسرة الخامسة،كما اكتشفت بعثة الوزارة بالأقصر مقبرة بمنطقة ذراع أبو النجا ترجع للأسرة 18 ومقبرتين بمنطقة العساسيف ترجعان لعصر الرعامسة،واكتشفت بعثة الوزارة وجامعة ميلان الإيطالية مقبرة صخرية ترجع للعصر اليوناني الروماني بمنطقة مقابر الأغاخان بغرب أسوان.



وفي مايو اكتشفت بعثة وزارة الآثار عن جبانة ترجع لعصر الدولة القديمة بالجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة آثار اهرامات الجيزة،وفي يونيو اكتشفت بعثة الوزارة مقبرة صخرية بمنطقة الربوات جنوب هرم اللاهون بالفيوم،وفي يوليو اكتشفت بعثة وزارة الآثار جنوب الهرم المنحني بدهشور عن عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية بداخل مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.



وفي أكتوبر اكتشفت البعثة المصرية بوادي الملوك الغربي عن ورشة لصناعة الأثاث الجنائزي،واكتشفت بعثة وزارة الآثار بالعساسيف بالأقصر خبيئة بها 30 تابوت مغلق محتفظة بألوانها، ترجع للقصر التاسع قبل الميلاد.



وفي نوفمبر اكتشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة سقارة عدد كبير من مومياوات القطط والحيوانات المقدسة والتماثيل المعبودات في منطقة بوباسطيون سقارة،وفي ديسمبر اكتشفت البعثة المصرية الألمانية بالمطرية عن عدد من اجزاء لتماثيل ملكية وجدار كبير من الطوب اللبن يرجع لعصر الدولة الحديثة



وفي ديسمبر أيضا اكتشفت البعثة الاثرية المصرية عن تمثال اثري نادر للملك رمسيس الثاني علي هيئة الكا بميت رهينة بمحافظة الجيزة،واكتشفت البعثة الاثرية المصرية عن تمثال ملكي صغير علي هيئة ابي الهول بمنطقة تونا الجبل الاثرية بمحافظة المنيا،واكتشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية عن تمثال فاقد الأرجل للإله حورس بمعبد ملايين السنين للملك امنحتب الثالث بالبر الغربي بالأقصر.

شهد عام 2019 عددا كبيرا من الاكتشافات الأثرية في عدة محافظات، وهذه الاكتشافات قامت بها بعثات أجنبية ومصرية محققة إنجازات كثيرة في هذا المجال.وبدأت الا