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فيديو جراف

فيديوجراف| تفاصيل خناقة ميريام فارس وإليسا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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فيديوجراف
بدأت الخلافات بين ميريام فارس وإليسا، عندما أشارت ميريام إلى أنها توقفت عن إحياء حفلات في مصر لأن مطالبها كبيرة ولا يتمكن منظمو الحفلات من تلبية احتياجاتها مصرحة: "صرت تقيلة على مصر".

وردت إليسا بعدها خلال مؤتمر صحفي أنها استفزت من تصريحات ميريام فارس وتعتبر مصر أهم سوق عربي لها وأنها من الفنانات المطلوبات في مصر بشدة.

وأعربت ميريام فارس عن انزعاجها من موقف إليسا تجاهها مؤكدة أن إليسا هاجمتها بشدة.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
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