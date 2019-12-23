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مرأة

توقف عنها فورا.. عادات شتوية مميتة .. تعرف عليها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:22 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر الشتاء من أكثر الفصول الذي له طقوس وعادات في البيوت نستخدمها دائما للحصول على التدفئة والإحساس بالدفء أكثر ومن العادات الخاطئة التي نقوم بها والتي حذر منها الأطباء الاستحمام بالماء الساخن .


واكد الدكتور عبد الرازق محمد استشاري الجلدية أن الماء الساخن يعمل على جفاف البشرة والشعر، لذلك من الأفضل غسل الوجه والشعر بالماء البارد لغلق مسام الوجه وبصيلات الشعر لعدم إنتاج الإفرازات الدهنية، وبالتالي عدم السماح للميكروبات والدهون التي تتسبب في وجود بثور الوجه.

كما ان الاستحمام بالماء الساخن يعمل علي انتاج بخار بشكل كبير مما يجعلك تستنشق غاز ثاني اكسيد الكربون والذي يؤثر علي الجهاز التنفسي ، ويجعلك احيانا معرض للموت وبسبب الاختناق دون الشعور بذلك .


ومن العادات الخاطئة في الشتاء التي حذر منها البعض هي تناول الطعام والعشاء ليلا قبل النوم وذلك كنوع من التدفئة وهذا مايؤثر بالسلب علي الجهاز الهضمي كما يسبب السمنة المفرطة .


عدم الخروج من المنزل في درجات الحرارة المنخفضة خوفا من الاصابة بالمرض ، في الحقيقة، العكس تمامًا هو الصحيح فالخلايا التي تقاتل العدوى في الجسم تزداد إذا تعرضت لدرجات حرارة منخفضة وفقا للطبيبة راتشيل. المؤلفة المشاركة لمقال “لا تبتلع العلكة !خرافات،نصف الحقيقة و الأكاذيب حول جسمك و الصحة “. حيث أضافت أن الشعور بالبرد هي طريقة جسمك ليكافح ضغط الدرجات المتجمدة .

بالإضافة إلى ذلك ووفقا للمؤسسة الوطنية للحساسية و الأمراض المعدية فإن الفايروسات الباردة أفضل نمو لها يكون عند الدرجة 33 درجة مؤوية و إذا كنت في الخارج في البرد فمن المؤكد أن درجة حرارة فتحة الأنف لديك أقل من ذلك.


استخدام المدفئة لتدفئة المنزل وهي الاكثر خطورة لانها تخرج غاز ثاني اكسيد الكربون والذي بدورة يؤذي الجهاز التنفسي كما يؤدي ذلك احيانا الي الموت، كما ان الاعتماد علي المدفئة يجعلك اكثر عرضه للاصابة بالامراض بعد خروجك بالهواء البارد .
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