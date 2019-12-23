مران الزمالك اليوم .. كارتيرون يمنح الفرصة لثنائى فريق الشباب عيد وفيصل

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إشراك ثنائي فريق الشباب حسين فيصل وأحمد عيد في تدريبات الفريق الأول من أجل منحهم فرصة الاستفادة الفنية للتدرب مع زملائهم وإعدادهما للمستقبل.



ويلعب عيد في مركز الظهير الأيمن فيما يلعب فيصل كمهاجم أو جناح هجومي.



ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين .