15 مليون جنيه لرصف 5 طرق بالبحيرة.. صور

واصلت مديرية الطرق والنقل تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق الرئيسية والفرعية وصيانتها لتسهيل الحركة المرورية والحد من ظاهرة حوادث الطرق بنطاق المحافظة.



أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه جار العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2019 /2020 م لتحقيق السيولة المرورية بين المدن والقرى وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى قيام مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بمتابعة استكمال الأعمال الجارية لرصف 5 طرق بمراكز الدلنجات وأبو حمص بتكلفة إجمالية 14 مليون و936 ألف جنيه.



وشدد اللواء المحافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.



ومن جانبه أوضح المهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق أنه جار استكمال أعمال صيانة طريق جسر مصرف شرشره بقرية محلة كيل بمركز أبو حمص بطول ٢ كم وبتكلفة ٤ ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال التكاسى لسند وحماية الميول الجانبية للمصرف وكذا الانتهاء من أعمال الطبقة الاسفلتية ضمن خطة الصيانة ورد الشيء لأصله بالمديرية.



وأشار إلى الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق فرهاش مركز الدلنجات بطول 2.1كم بتكلفة 3مليون و900 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية، ومن أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق نصر الله حبيب مركز أبو حمص بطول 2.2كم بتكلفة 3مليون و300 ألف جنيه.



كما أكد على الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية بطريق بر أيسر ترعة المحمودية قرية معمل القزاز - عزبة الجاويش مركز كفر الدوار بطول ٠.٦كم وبتكلفة ٩٣٦ ألف جنيه ضمن خطة الصيانة ورد الشيء لأصله بالمديرية، وأعمال رصف الطبقة السطحية لطريق جواد حسنى -دير أمس مركز أبو حمص بطول 1.5 كم بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية.