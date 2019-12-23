AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التعديلات المقترحة من صحة النواب تحمل المريض النفسي أعباء مالية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:10 م
صدى البلد
Advertisements
أرسلت الجمعية العالمية للطب النفسي و منظمة الصحة العالمية، و الاتحاد العالمي للطب النفسي، خطابا للجنة الصحة بالبرلمان و أمانة الصحة النفسية اعترضت فيه على تعديلات القانون.

وحصلت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية على عدة خطابات ( و ترجمتها ) موجهة من ممثلين لمنظمة الصحة العالمية و الجمعية العالمية للطب النفسي و الاتحاد العالمي للصحة النفسية إلى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية.

و تبدي فيها تلك الجهات اعتراضاتها على التعديلات المقترحة من وزارة الصحة على قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 و أشارت أن تلك التعديلات تعتبر إنتهاكًا بشكل مباشر للمبادىء الدولية لقانون الصحة النفسية و المبادىء الأساسية لمعايير السلوك الاخلاقي التي صدقت عليها الجمعية العامة لأعضاء الجمعية العالمية للطب النفسي الممثلة في 120 دولة في انحاء العالم و المتضمنة في اعلان مدريد المعتمد عام 1996 ، و قد تضمنت تلك الخطابات أهم الاعتراضات على التعديلات الآتية :-

1- استخدام مصطلح ( ضبط ايقاع المخ ) بدلًا من ( العلاج بالجلسات الكهربائية ) ، مما لا يشير إلى طبيعة العلاج ، معتبرة ذلك تضليل و منافيًا لأخلاقيات المهنة .

2- إعطاء الجلسات الكهربائية للمريض المحجوز إلزاميًا دون الحاجة إلى تقييم مستقل من طبيب آخر.

3- استبعاد ممثلين عن المرضى و أسرهم من تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية.

4- إدراج ترخيص مزاولة مهنة المعالج النفسي في القانون تحت سيطرة كاملة من الأطباء النفسيين.

وفي هذا الإطار ، تطالب جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية لجنة الصحة بمجلس النواب بالتروي في نظر تلك التعديلات المقترحة و التي تلقى إنتقادات واسعة فضلًا عن البنود الأخرى التي تحمل المريض النفسي أعباء مالية.

وتطالب الجبهة بإرجاء مناقشة تلك التعديلات بالبرلمان إلى حين الدعوة إلى عقد مؤتمر موسع لجميع المختصين و يمثل جميع الآراء للخروج بمقترح تعديلات تثري و تضيف إلى مجال الصحة النفسية على أساس علمي و مجتمعي سليم و مقبول .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جامعة المنصورة.. افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الثامن للطب النفسى

مستشفى العباسية: أفلام عادل إمام نقلت صورة مغلوطة عن المرضى

صحة النواب تبدأ دراسة تقنين مهنة العلاج النفسي

صحة النواب تقر قانون رعاية المريض النفسي

بعد زيادة أعداد المنتحرين.. البرلمان يواجه الانتحار بقانون جديد.. إنشاء مجلس قومي للصحة النفسية.. ونواب: المشروع يقضي على المرض النفسي نهائيا

ننشر تعديلات قانون رعاية المريض النفسي قبل إرساله للبرلمان.. صور

ترشيحاتنا

الداخلية تغلق طريق الفيوم الصحراوي بسبب الشبورة

سيدة تصدم مراهقة بسيارتها عمدًا وتلوذ بالفرار.. والسبب مؤسف.. شاهد

استياء الجمهور من أكرم حسنى بسبب مسرحيته الجديدة

أخبار الرياضة| كواليس مفاوضات الزمالك مع السعيد.. ومرتضى منصور يعلن موقفه النهائي بشأن خوض السوبر الأفريقي في قطر

نهاية مأساوية.. عضة كلب تنهي حياة صاحبته

ضبطهما فى وضع مخل..السجن ٣ سنوات لـ سائق قتل ابنته وعشيقها بقنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهم أجمل؟ ناردين فرج تتألق بـ6 فساتين في the voice "صور"

سيدة تصدم مراهقة بسيارتها عمدًا وتلوذ بالفرار.. والسبب مؤسف.. شاهد

لكل اسم حكاية .. مقام النبي هارون بسانت كاترين ضريح بدون جسد