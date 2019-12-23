التعديلات المقترحة من صحة النواب تحمل المريض النفسي أعباء مالية

أرسلت الجمعية العالمية للطب النفسي و منظمة الصحة العالمية، و الاتحاد العالمي للطب النفسي، خطابا للجنة الصحة بالبرلمان و أمانة الصحة النفسية اعترضت فيه على تعديلات القانون.



وحصلت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية على عدة خطابات ( و ترجمتها ) موجهة من ممثلين لمنظمة الصحة العالمية و الجمعية العالمية للطب النفسي و الاتحاد العالمي للصحة النفسية إلى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية.



و تبدي فيها تلك الجهات اعتراضاتها على التعديلات المقترحة من وزارة الصحة على قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 و أشارت أن تلك التعديلات تعتبر إنتهاكًا بشكل مباشر للمبادىء الدولية لقانون الصحة النفسية و المبادىء الأساسية لمعايير السلوك الاخلاقي التي صدقت عليها الجمعية العامة لأعضاء الجمعية العالمية للطب النفسي الممثلة في 120 دولة في انحاء العالم و المتضمنة في اعلان مدريد المعتمد عام 1996 ، و قد تضمنت تلك الخطابات أهم الاعتراضات على التعديلات الآتية :-



1- استخدام مصطلح ( ضبط ايقاع المخ ) بدلًا من ( العلاج بالجلسات الكهربائية ) ، مما لا يشير إلى طبيعة العلاج ، معتبرة ذلك تضليل و منافيًا لأخلاقيات المهنة .



2- إعطاء الجلسات الكهربائية للمريض المحجوز إلزاميًا دون الحاجة إلى تقييم مستقل من طبيب آخر.



3- استبعاد ممثلين عن المرضى و أسرهم من تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية.



4- إدراج ترخيص مزاولة مهنة المعالج النفسي في القانون تحت سيطرة كاملة من الأطباء النفسيين.



وفي هذا الإطار ، تطالب جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية لجنة الصحة بمجلس النواب بالتروي في نظر تلك التعديلات المقترحة و التي تلقى إنتقادات واسعة فضلًا عن البنود الأخرى التي تحمل المريض النفسي أعباء مالية.



وتطالب الجبهة بإرجاء مناقشة تلك التعديلات بالبرلمان إلى حين الدعوة إلى عقد مؤتمر موسع لجميع المختصين و يمثل جميع الآراء للخروج بمقترح تعديلات تثري و تضيف إلى مجال الصحة النفسية على أساس علمي و مجتمعي سليم و مقبول .