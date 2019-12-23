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مرأة

خفيفة وسهلة .. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالجبنة الرومي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:49 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تحتار ربات المنزل في تقديم الاكلات المختلفة في الشتاء وخصوصا وجبة العشاء.. ونقدم لكِ اليوم عمل فطيرة البطاطس بالجبنة الرومي.

المقادير

4 حبة بطاطس
نصف كوب جبنة رومي مبشورة
1 فص ثوم مهروس
3 معلقة كبيرة زبدة لينة
2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح
فلفل أسود
كمون
زيت للقلي

للتغطية:
بيض مخفوق
بقسماط

طريقة التحضير

تغسل البطاطس جيدًا، ثم تسلق بالطريقة التقليدية دون تقشير.
تقشر البطاطس، وتهرس جيدًا حتى تنعم.
يضاف إليها الزبدة والثوم والبقدونس، وتخلط جيدًا.
تتبل بالملح والكمون والفلفل الاسود، وتخلط مرة أخرى حتى تتجانس.
يؤخذ مقدار ملعقة كبيرة من خليط البطاطس، ويتم عمل تجويف فيها.
يوضع بداخلها مقدار معلقة صغيرة من الجبنة الرومي، وتغلق عليها البطاطس.
تشكل على هيئة أقراص أو أصابع، تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.
تغمس في البيض المخفوق ثم في البقسماط ليغطيها بالكامل.
توضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتتماسك قليلًا.
يوضع زيت غزير في مقلاة على النار حتى يسخن.
تقلى البطاطس في الزيت، وتقلب على الجانبين لتكتسب اللون الذهبي.
ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.
توضع في الطبق، وتقدم مع الخبز السوري
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