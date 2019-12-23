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أخبار البلد

وزير الزراعة : خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:33 م
وزير الزراعة واستصلاح
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير
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أ ش أ


قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية والوزارة ستراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عنها.

جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية عقدها الوزير اليوم /الاثنين/ في أول يوم عمل له، مع عدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد، حيث بحث معهم ملفات الوزارة العاجلة خلال الفترة الحالية.

وأضاف القصير "أنه يجب إنجاز ملف الزراعة التعاقدية لأنه في صالح الفلاحين والمواطنين والزراعة بشكل عام"، موضحا أنه سيقوم بزيارة كل مواقع العمل والإنتاج وحل المشاكل على أرض الواقع.
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