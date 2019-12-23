إصابة شاب بجروح بالغة بعد انزلاق قدمه بين القطار والرصيف

اصيب شاب بإصابات متفرقه إثر انزلاق قدميه من قطار القاهرة - طنطا بمحطة قطار أشمون، وتم نقل المصاب لمستشفي اشمون العام لتلقي العلاج اللازم.



تلقي اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بسقوط “ع. أ. ك” 22 سنه من قطار القاهرة– طنطاعقب إنزلاق قدمه من أعلي محطة قطار أشمون، وتم نقله لمستشفي أشمون العام.



وبالإنتقال والفحص، تبين إصابته باشتباه نزيف بالمخ، وجروح متفرقة بالذقن والرقبة.



كما تبين انزلاق قدميه بين الرصيف والقطار أثناء ركوبه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.