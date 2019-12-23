بدء توصيل المرافق لتقسيمات الشباب بقرية اللواء صبيح بواحة الفرافرة

أكد يوسف مرزوق، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، أنه يجرى حاليا البدء في تنفيذ أعمال توصيل المرافق لتقسيمات الشباب بقرية اللواء صبيح، وذلك تمهيدا لتسليمها للمواطنين الذين تقدموا للاستفادة من المشروع والبالغ عددهم 950 مواطنا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بتوسيع نطاق المستفيدين من تقسيمات الأراضي وتسليمها كاملة المرافق.



من ناحية أخرى، أوضح مرزوق أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحى بقرية أبوبكر الصديق بطول 800 متر بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.



كما يجرى حاليا إحلال وتجديد خط الطرد بقرية أبو هريرة وذلك فى إطار خطة رفع كفاءة وأداء مرفق الصرف الصحى بالمركز.

